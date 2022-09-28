Alacak verecek cinayetinde baba ile oğlu tutuklandı

Eyüpsultan Akşemsettin mahallesinde 17 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İbrahim U. ve oğlu Diyar U., müteahhitlik yapıyordu.
Mehmet Kurtcebe de, onların inşaatlarında inşaat işlerini yapıyordu. Bir süre önce, yapılan inşaat işleri nedeniyle aralarında alacak verecek sorunu yaşandı.
Bu nedenle aralarında husumet oluştu. Olay günü akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. Kavgaya Kurtcebe'nin kuzeni T.K. (37) ve arkadaşı H.P'de (28) dahil oldu. Kavga sırasında baba ve oğlu silahlarını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateşte Mehmet Kurtcebe ağır yaralandı. Mehmet Kurtcebe, kuzeni T.K. tarafından hastaneye götürüldü.
Kurtcebe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis baba ve oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.
T.K. ve H.P'nin de olaydan sonra baba -oğulun aracına zarar verdikleri ve Diyar U.'yu darp ettikleri gerekçesiyle şüpheli olarak sorgulandıkları ve serbest kaldıkları öğrenildi.