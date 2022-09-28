Alacak verecek cinayetinde baba ile oğlu tutuklandı

Kurtcebe, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis baba ve oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.K. ve H.P'nin de olaydan sonra baba -oğulun aracına zarar verdikleri ve Diyar U.'yu darp ettikleri gerekçesiyle şüpheli olarak sorgulandıkları ve serbest kaldıkları öğrenildi.