Alacak verecek kavgası: 1 ölü!

Olayda, Kadir Doğdu vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğdu'yu ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, olayı gerçekleştiren A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ GÜN DAYANABİLDİ

Bıçaklı kavgada ağır yaralanması sonucu hastanede tedavi gören Kadir Doğdu, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Doğdu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.