Alacak verecek kavgası cinayetle son buldu: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 No'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki grup, kavga sırasında pompalı tüfekle birbirilerine ateş etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kavga sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan değerlendirmede saçmaların isabet ettiği Cuma Arar ile Mehmet Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin T. isimli şahıs ise ağır yaralandı.