Alacak verecek kavgası cinayetle son buldu: 2 ölü, 1 yaralı





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kavga sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan değerlendirmede saçmaların isabet ettiği Cuma Arar ile Mehmet Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin T. isimli şahıs ise ağır yaralandı.