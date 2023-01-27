Haberler Yaşam Haberleri Alacak-verecek kavgası cinayetle sonlandı
Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:47 Son Güncelleme: 27.1.2023 14:52

Alacak-verecek kavgası cinayetle sonlandı

Gaziantep’te gece yarısı konuşmaya çağrılan bir çocuk babası alacakları tarafından vurularak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Alacak-verecek kavgası cinayetle sonlandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Bulut (25), borçluları tarafından konuşmak için çağrıldığı yere gidince görüştüğü kişilerle arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı taraftan bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Mehmet Bulut'un cenazesi otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis katil zanlısı ve olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Alacak-verecek kavgası cinayetle sonlandı
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