Alacak-verecek kavgası cinayetle sonlandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Bulut (25), borçluları tarafından konuşmak için çağrıldığı yere gidince görüştüğü kişilerle arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı taraftan bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Mehmet Bulut'un cenazesi otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis katil zanlısı ve olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.