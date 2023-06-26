Haberler Yaşam Haberleri Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:26 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:45

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da akraba iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu. Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da akraba 2 grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında tabancayla başından ve göğsünden vurulan Sinan Elmas hayatını kaybetti, İ.Z. ise bacağından bıçakla yaralandı. Olayın ardından Elmas'ın yakınları, akrabaları olan karşı grubun yaşadığı eve taşla saldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.

BAŞINDAN VURULDU

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Hala-dayı çocukları olan akraba iki aile arasında alacak-verecek nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde kalabalıkta kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kavgaya karıştığı öne sürülen Sinan Elmas'ın başına ve göğsüne isabet etti. Kavga sırasına gruptan İ.Z. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı.

EVİ TAŞLADILAR

Silahla ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Elmas'ın yakınları, akrabaları olan karşı grubun yaşadığı eve taşla saldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Elmas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
ARKADAŞINA GÖNDER
Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA