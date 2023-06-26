Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da akraba 2 grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında tabancayla başından ve göğsünden vurulan Sinan Elmas hayatını kaybetti, İ.Z. ise bacağından bıçakla yaralandı. Olayın ardından Elmas'ın yakınları, akrabaları olan karşı grubun yaşadığı eve taşla saldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.

BAŞINDAN VURULDU

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Hala-dayı çocukları olan akraba iki aile arasında alacak-verecek nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde kalabalıkta kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kavgaya karıştığı öne sürülen Sinan Elmas'ın başına ve göğsüne isabet etti. Kavga sırasına gruptan İ.Z. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı.

EVİ TAŞLADILAR

Silahla ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Elmas'ın yakınları, akrabaları olan karşı grubun yaşadığı eve taşla saldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Elmas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.