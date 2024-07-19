Alacak verecek kavgasında babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.