Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek kavgasında babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı
Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:43 Son Güncelleme: 19.7.2024 10:55

Alacak verecek kavgasında babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı

Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kardeş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Alacak verecek kavgasında babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

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Alacak verecek kavgasında babasını ve ağabeyini vurarak yaraladı
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