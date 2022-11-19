Alacak verecek kavgasında babasını ve kardeşini vurdu

Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.'ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.