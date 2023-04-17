Alacak verecek kavgasında bir kişi öldü

Olay ,Trabzon Vakfıkebir ilçesinde bulunan sahil parkında meydana geldi. M.S isimli kişi Atilla Sarıtaş(52) ile önceden aralarında alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.S,belinden çıkardığı silahla Atilla Sarıtaş'ı göğsünden yaraladı. Olayla ağır yaralanan Sarıtaş,ihbar üzerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Vakfıkebir Devlet hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti . Zanlı M.S'nin Tonya'nın İskenderli mahallesindeki kayınvalidesinin evinde saklandığı bilgisini alan Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ev etrafını çember altına alan ekipler, zanlı M.S'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayda hayatını kaybeden Atilla Sarıtaş'ın cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.