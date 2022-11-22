Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Halil Temiz doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis cinayet zanlısı Özhan Ö'yü olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.