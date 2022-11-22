Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 22.11.2022 00:00

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi gece bulutları sokağı üzerinde karşılaşan Halil Temiz ile Özhan Ö, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö, yanında bulunan bıçakla Halil Temiz'e saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanan Halil Temiz, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Halil Temiz doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis cinayet zanlısı Özhan Ö'yü olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA