Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi gece bulutları sokağı üzerinde karşılaşan Halil Temiz ile Özhan Ö, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLANDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özhan Ö, yanında bulunan bıçakla Halil Temiz'e saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanan Halil Temiz, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Halil Temiz doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis cinayet zanlısı Özhan Ö'yü olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.