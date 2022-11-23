Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Kayseri'deyaşayan Halil Temiz ile Özhan Ö. arasında önceki gece karşılaştıkları sokakta, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerine taşıdığı bıçağı çıkaran Özhan Ö., Halil Temiz'e saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanan Halil Temiz, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.