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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Alacak-verecek kavgasında kan aktı
Kayseri'de yaşayan Halil Temiz ile Özhan Ö. arasında önceki gece karşılaştıkları sokakta, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerine taşıdığı bıçağı çıkaran Özhan Ö., Halil Temiz'e saldırdı. Birçok yerinden bıçaklanan Halil Temiz, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alacak-verecek kavgasında kan aktı
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