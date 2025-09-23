Alacak-verecek kavgasında kan aktı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Hacı Süleyman Abdullahoğlu Caddesi'nde dün sabah işadamı Zeki Erdoğan (57), şoförü Z.Ş. (54) tarafından silahlı saldırıya uğradı.İddiaya göre, inşaat işiyle uğraşan Zeki Erdoğan, şoförünün adına şirket kurdu ancak bir süre sonra iflas etti. Şirketin borçları üzerine kaldığı için dolandırıldığını ileri süren Z.Ş., lüks aracına binmek üzere olan patronunun önünü kesti ve zorla otomobile bindirdi. Borçların ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.Olayın alevlenmesi üzerine Z.Ş., patronunu tabancayla bacaklarından vurdu. Bununla da yetinmeyen adam Zeki Erdoğan'ın kulağını ısırarak kopardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşadamı Z.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken şoförü Z.Ş. gözaltına alındı. Olayın tanıklarından esnaf Özkan Bekdaş, "Kargaşa yaşandığını gördük. Bağırma sesleri vardı. Ne olduğuna bakmak için gittim. Arabanın içinde iki kişi şiddetli şekilde kavga ediyordu. Boğuşma sırasında silah sesi duyduk. Daha sonra araçtan inip kavga etmeye devam ettiler. Daha sonra saldırgan olay yerinden kaçtı. Diğeri de yaralı halde buradaydı. Saldırgan 'Benim hayatımı bitirdin' diye bağırdı. Muhtemelen para meselesi yüzünden böyle konuşmuş olabilir" dedi.