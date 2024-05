Alacak verecek kavgasında sevgilisine tokat atan kişiyi öldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesindeki Dilara Apartmanı önünde saat 18.30 sularında 2 çocuk babası Alper Aldemir, bir hafta önce bir gece evinde Kadir Can İbicek ile sevgilisi Hatice Çiçek Çelik'i misafir etti. Ardından İbicek ve sevgilisi Çelik'e 4 bin lira borç verdi. İlerleyen günlerde Kadir Can İbicek borcu ödemeyince Alper Aldemir, Hatice Çiçek Çelik'in cüzdanını alarak el koyup, "Borcunuzu ödeyin cüzdanınızı alın" dedi.

AKŞAM CÜZDANINI İSTEMEYE GELDİ

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Çiçek Çelik cüzdanını almak için akşam vakti taksici arkadaşları ile eve geri geldi. Hatice Çiçek Çelik inerek apartmanın önüne geldi. Bu sırada apartmanın kapısının önüne çıkan Alper Aldemir, Hatice Çiçek Çelik'e tokat attı. Sevgilisinin çığlık atmasının ardından ticari takside bekleyen Kadir Can İbicek araçtan indi. Bu sırada Alper Aldemir'in elinde silah olduğunu gören Kadir Can İbicek yanında bulunan ruhsatsız 9 milimetre tabanca ile Alper Aldemir'i karnından vurdu. Kız arkadaşı ile birlikte geldikleri ticari taksi ile olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Alper Aldemir'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk babası Aldemir kurtarılamadı.

CİNAYET EKİPLERİ YAKALADI

Yaşanan cinayetin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet ekipleri Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Çiçek Çelik'in olay yerinden kaçtığı ticari taksinin plakasını belirledi. Ardından Kepez ilçesi Varlık Mahallesi 147 Sokak Onay Hamamı yanında suç aleti tabanca ve 1adet 9 mm fişek ile birlikte yakaladı. Cinayet sanığı Kadir Can İbicek ile sevgilisi Hatice Çiçek Çelik'in sorgusu sürüyor. Saldırganlarının uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ayrıca ölen Alper Aldemir'e ait bir adet siyah renkli tabanca ve 6 adet 7.65 milimetre mermiye el koldu.