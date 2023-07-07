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Giriş Tarihi: 7.7.2023 00:32

Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden amcası tarafından tabancayla vurulan 31 yaşındaki yeğen hayatını kaybetti. Şüpheli amca, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı

İHA
Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Torbalı Mahallesi 5048. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, evlerinin avlusunda alacak verecek meselesi yüzünden amca ve yeğen arasında tartışma çıktı. Alacaklı olduğu ileri sürülen amca S.Ş. yanında bulunan tabancayla, kardeşinin oğlu 31 yaşındaki yeğeni Ali Osman Şen'i vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, şüpheli amca S.Ş., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü
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