Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek meselesi ev basmaya evrildi: Şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 17:50

Alacak verecek meselesi ev basmaya evrildi: Şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Gümüşhane'de alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişiden biri, diğerinin evine silah zoruyla girmeye çalıştı. Yakalanan şüphelinin evinden silah ve mermiler çıktı.

İHA
Alacak verecek meselesi ev basmaya evrildi: Şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Gümüşhane'de meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.K.'yı, alacak-verecek nedeniyle husumetli olduğu K.S.S.'nin evine silah zoruyla girmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst, araç ve ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 153 adet mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında tehdit, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Alacak verecek meselesi ev basmaya evrildi: Şüpheli kıskıvrak yakalandı!
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