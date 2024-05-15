Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İstanbul Bağcılar'da yaşayan taksi şoförü Gökhan Göktaş (35), borç nedeniyle kendisi gibi taksi şoförü olan Furkan G. (28) tarafından öldürüldü. İddialara göre, Göktaş ve Furkan G. 10 Mayıs'ta alacak nedeniyle önce telefonda tartıştı. Furkan G. aynı gün akşam saatlerinde alkollü halde Göktaş'ın yanına giderek silahını çekip Göktaş'ın başına ve göğsüne ateş etti. Göktaş yere yığılırken sigara yakan Furkan G., arkasını dönüp gitti. Yaralama ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen katil zanlısı 11 Mayıs günü, Gökhan Göktaş'ın kendisini dolandırdığını öne sürerek cinayeti itiraf etti. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Furkan G. tutuklandı.