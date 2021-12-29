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Giriş Tarihi: 29.12.2021 02:36 Son Güncelleme: 29.12.2021 02:37

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

AA
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de Ünsal K., alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olarak Ünsal K'nın akrabası M.B'nin arandığı öğrenildi.

Sarıyer'de Bahçeköy Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak'ta kuş kafesi üretimi yapılan atölyeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, tabancayla vurulan atölye çalışanı Ünsal K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI AKRABASI

Ünsal K'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Katil zanlısı olarak Ünsal K'nın akrabası M.B'nin arandığı öğrenildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan tartışma sonucu cinayeti işlediği öne sürülen M.B'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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Alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti
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