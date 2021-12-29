Alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Bir kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de Bahçeköy Mahallesi Bekir Sıtkı Evcimen Sokak'ta kuş kafesi üretimi yapılan atölyeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, tabancayla vurulan atölye çalışanı Ünsal K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.