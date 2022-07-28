Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü: Müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

"BEN ÖLDÜRDÜM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Abdulhakim Etike hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanığın savcılıkta alınan ifadesinde, "İlhami Topçu'yu ben öldürdüm. 13 senedir bana borcu vardı. Ölen şahsa bir daire parası vermiştim. Üzerimden çıkan senedi daireyi vermediği için bana vermişti. İlhami Topçu borcumu vermeyerek beni çok oyaladı. Birkaç kez kendisi ile görüştüm. Bir ay kadar önce İlhami ve onun amcasının oğlu ile birlikte yemek yedik. Bana borcunu taksit taksit vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Kendisinden senet istedim. Olay günü yine buluştum. Bana senet vermeyi söyledi, ancak senet bir yıl vadeli idi. Beni dört beş farklı yere çağırdı. En son olayın olduğu yerde aracı ile durduk. Aracın içerisindeydim. Yine tartışmaya başladık. Ben senedin işime yaramayacağını söyledim. Bunun üzerine benim işim var, seninle uğraşamam, diyerek küfür etti. Ben bu esnada kendimi kaybettim aracın içerisinden çıkarken iki el ateş ettim. Bulunan dolu mermilerin ne şekilde düştüğünü hatırlamıyorum" beyanlarında bulundu.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanıp Etike hakkında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Abdulhakim Etike hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. İddianame Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.