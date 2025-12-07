Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek meselesinde kan aktı
Giriş Tarihi: 7.12.2025

Alacak verecek meselesinde kan aktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'da evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi. Emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
