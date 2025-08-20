Alacak verecek meselesinde kanlı son

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir villanın bahçesinde ceset bulundu. İddiaya göre, kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında cesedin yeri kısa süre sonra tespit edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı kazarak cesede ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı gören bir vatandaş, "Polis ekipleri sabah erkenden geldi. İlk önce çevreyi taradılar. Ardından kepçeyle kazdılar, çevreyi komple taradılar. İnşaatın arka tarafına odaklanan ekipler cesedi buldu" dedi. Öte yandan cesedin 2 ay önce Küçükçekmece'de zorla alıkonulan Nametullah isimli yabancı gence ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Cinayetin borç nedeniyle işlendiği öğrenildi.