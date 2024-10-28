Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Bursa'da bir süre önce işten ayrılan İ. S., tazminatı alamadığı gerekçesiyle iş yeri sahibi Hüseyin B. ile tartıştı. İ. S., Şehirlerarası Otobüs Terminaline giden Hüseyin B.'nin peşinden gitti. Burada konuşmak istediği eski patronuyla yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran İ.S., Hüseyin B.'nin bacağına ateş etti.Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.