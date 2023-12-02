Haberler Yaşam Haberleri Alacak-verecek tartışması kanlı bitti... Muhtar meslektaşı muhtarı kurşun yağmuruna tuttu
Giriş Tarihi: 2.12.2023 10:41 Son Güncelleme: 2.12.2023 15:30

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti... Muhtar meslektaşı muhtarı kurşun yağmuruna tuttu

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Alacak-verecek tartışması kanlı bitti... Muhtar meslektaşı muhtarı kurşun yağmuruna tuttu

Kütahya'nın Kapaklıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet Duymaz'ın(36) işlettiği kahvehaneye gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Duymaz meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail Algül'e (42) ruhsatlı tabancasıyla kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Yaralılardan 3 çocuk babası Muhtar Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lokanta işleten enaf İsmail Algül ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma kaldırılıdı.

Olaydan sonra kaçan zanlı muhtar Mehmet Duymaz polisler tarafından yakalanarak göz altına alındı. Emet C.Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti... Muhtar meslektaşı muhtarı kurşun yağmuruna tuttu
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