Alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgasında bir kişi öldü

Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden Sefa Özay ile yanında oturan şahıs arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Silahların patlaması ile birlikte Sefa Özay birden sırtından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yerde yatan bir kişiyi ve etrafındaki kalabalığı gördü. Hemen ambulansa alınan şahıs hayatını kaybetti. Silahlı kavga sonucu Sefa Özay hayatını kaybettikten sonra ateş eden ve kimliği tespit edilmeye çalışan şahıs kaçarak gözden kayboldu. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatarak kafedeki ve çevresindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.