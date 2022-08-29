Alacaklısı tarafından öldürüldü

Giresun'un Görele ilçesi Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Bulvarı'ndaki dün akşam saatlerinde bir elektrikçi dükkanının önünde geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kocaeli'nden memleketi Giresun'a gelen Aykut Ayvaz(26) kamyonunu 65 liraya Görele'de fındık patozculuk işi yapan Harun Korkmaz(29)'a sattı.

Korkmaz ilk olarak Ayvaz'a 55 bin lira verdi. Aradan bir yıl geçmesine rağmen Aykut Ayvaz aracını sattığı kişiden parasını alamayınca bin kilometrelik yoldan kalan 10 bin lirasını almak için Görele'ye geldi.

Akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Temek Kuğuoğlu bulvarında bulunan bir elektrikçi dükkanın önünde alacaklısı Harun Korkmaz ile karşılaşan Aykut Ayvaz tartışmaya başladı. Ayvaz, sattığı araçtan kalan 10 bin lirasını Harun Korkmaz'dan isteyince tartışma kavgaya dönüştü. Aykut Ayvaz ve Harun Korkmaz birbirlerine silahla ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Aykut Ayvaz ve Harun Korkmaz olay yerine gelen ambulanslarla Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Ayvaz daha sonra ambulansla Espiye Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer yaralı Harun Korkmaz'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.