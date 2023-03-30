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Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:21

Alacaklısını gasp etti… Aynı mahallede yakaladılar…

İstanbul’da kendisine borcu olan kişinin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden bakkal, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Alacaklısını gasp etti… Aynı mahallede yakaladılar…

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Gasp" olayı Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bakkal sahibi olan H.A., kendisine borcu olan ve iş yerine gelen bir kişinin cep telefonunu, Powerbank cihazını ve cüzdanını zorla gasp etti. Şikayet üzerine inceleme başlattı. H.A., gasp ettiği malzemelerle birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. "Gasp" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Alacaklısını gasp etti… Aynı mahallede yakaladılar…
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