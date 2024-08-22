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Giriş Tarihi: 22.8.2024 12:41

Alacaklısını tabanca ile vurarak öldürdü

Isparta'da 50 yaşındaki Ergün Kaya, aralarında yaşayanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumeti bulunan 55 yaşındaki Ramazan Canlı'yı sırtından tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Alacaklısını tabanca ile vurarak öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında Isparta- Gönen kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Canlı, kullandığı TIR'ı kasasındaki brandayı düzeltmek için yol kenarına park etti.

SIRTINDAN TABANCA İLE ATEŞ ETTİ.

Bu sırada alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ergün Kaya da otomobille yanına geldi. Kaya, otomobilinden indikten sonra Ramazan Canlı'ya sırtından tabanca ile ateş etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Gelen sağlık ekipleri, Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ramazan Canlı'nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.Jandarma olaydan sonrası otomobiliyle kaçan Kaya'yı, Isparta-Gelendost kara yolunda yakalandı. Kaya'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Alacaklısını tabanca ile vurarak öldürdü
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