Alacaklısını vuran zanlı, “Korkutmak istedim” dedi

Olay, 6 Kasım'da Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli, kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden Anıl A.'nın arkasından yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Anıl A., koşarak caddedeki bir banka şubesine sığındı. Şüpheli bir el daha ateş etti, kurşun şubenin camına isabet etti. Koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, motosikletine binerek kaçtı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

TABANCAYLA YAKALANDI

Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Anıl A.'nın borcu nedeniyle aralarında husumet bulunan Eray İ., olduğu tespit edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Meydan Mahallesi'de olduğunu saptadı. Ara sokaklarda çalışma yapan ekipler, Eray İ.'yi saldırıda kullandığı tabanca ile yakaladı.

TUTUKLANDI

Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürülen Eray İ., borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğunu, Anıl A.'yı bu nedenle korkutmak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.