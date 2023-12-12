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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Alacaklısının evini kurşunladı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alacaklısının evini kurşunladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan A.T. (17), geçen 9 Aralık'ta alacağı nedeniyle husumetli olduğu Serdar A.'nın Onur Mahallesi'ndeki evini hafif makineli tüfek ve otomatik tabancayla kurşunladı. Kimliği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan A.T., kısa sürede yakalandı. Saldırıda kullandığı hafif makineli tüfek, otomatik tabanca, başka bir tabanca ve 159 mermi, evin arka bahçesindeki fayansların altında gizlenmiş halde bulunmasına rağmen suçlamaları kabul etmeyen A.T., tutuklandı.

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Alacaklısının evini kurşunladı
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