Alaçatı Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Alaçatı’da Gezilecek, Fotoğraf Çekilecek Yerler ve En Güzel Koylar Nereler?

Alaçatı, İzmir'in Çeşme beldesine bağlı olan ve gezilecek yerleri ile meşhur olan popüler mekânlar arasındadır. İster özel araçla ister otobüsle buraya seyahat edecek kişilerin merak ettiği sorular çeşitlilik göstermiştir. Güzel bir tatil geçirmek isteyenlerin merak ettiği Alaçatı'da fotoğraf çekilecek yerler nereler sorusu büyük önem kazanmıştır. Çeşitli koylarıyla da dikkat çeken bu mavi beldede en güzel koylar nereler olduğu araştırılan konular arasındadır. Alaçatı'nın neleri meşhur, burada ne yenir ve ne alınır gibi sorulara cevap arayanlar için bu yazımızda merak edilenlere yer verdik. Alaçatı 1 günde gezilir mi sorusu da dahil olmak üzere Alaçatı gezilecek yerler yazımız sizlerle.

Alaçatı Gezilecek Yerler

En güzel fotoğrafların çekildiği Çeşme Alaçatı'da gezilecek yerler çeşitlilik göstermiştir. Rengarenk sokakları ve huzur verici koylarıyla tüm dikkatleri üstüne toplayan Alaçatı gezilecek yerler listesinde anıları fotoğraflayabileceğiniz mekânlar vardır. En güzel koylar nereler sorusuna da yer verdiğimiz Alaçatı gezilecek yerler listemiz aşağıdaki gibidir;

Köyiçi

Port Alaçatı

Surf Zone

Kemalpaşa Caddesi

Hacımemiş

Pazaryeri Cami

Delikli Koy

Ilıca Halk Plajı

Before Sunset Beach

The Beach of Momo

Plage İsolee

Cove Aya Yorgi

Değirmenler

Kleopatra Koyu

Alaçatı 1 Günde Gezilir Mi?

Meşhur sokakları, huzurlu koyları ve canlılığıyla tüm gözleri üzerine toplayan Alaçatı 1 günde gezilir mi sorusu merak edilmiştir. Sevdikleriyle güzel vakit geçirmek ve her anın tadını çıkarmak isteyenler burayı 4 günde gezebilir. Alaçatı'yı ziyaret edecek kişiler, aynı zamanda buraya doğru zamanda gelmelidirler. Alaçatı'ya gelmek için doğru zaman, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır.

Alaçatı'nın Neleri Meşhur?

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Alaçatı'nın neleri meşhur sorusu, burayı ziyaret edecekler için de son derece önemlidir. Masmavi denizi, tarihi mekânları ve eşsiz koylarıyla Alaçatı'nın meşhur yerleri ve lezzetleri de mutlaka bilinmesi gerekir. Yel değirmenleri ile meşhur alaçatı mutlaka görülmesi gereken bir simge olarak yer almıştır. Burayı ziyaret edecek kişilerin mutlaka Alaçatı kahvaltısı yapması gerekir. Alaçatı'da ne yenir sorusuna cevap olarak Kabak çiçeği dolması söylenebilir. Alaçatı'ya özgü bu lezzet, gelenlerin mutlaka denediği bir yemek çeşididir. Sakız ve sakıza bağlı ürünlerin de merkezi olan Alaçatı'da Sakız muhallebisi de mutlaka denenmelidir.

Alaçatı'da Fotoğraf Çekilecek Yerler

Alaçatı'da fotoğraf çekilecek yerler çok çeşitlidir. Alaçatı'ya gelen kişiler fotoğraf çekmek için, buraya özgü renkli sokaklarını, Kemalpaşa caddesini, meşhur evlerini ve yel değirmenlerini tercih edebilir. Özellikle Arnavut kaldırımlı, rengarenk çiçeklerle donatılmış sokaklarında fotoğraf çekmek oldukça keyifli olacaktır. Fotoğraf çekmek için buranın meşhur koylarını da çekmek mümkün. Buradan sevdiklerine hediye götürmek isteyen kişilerin merak ettiği Alaçatı'da ne alınır sorusu da araştırılmıştır. Sevdiklerinize hediyelik eşya olarak buraya özgü olan lavanta kokulu sabunları, sakızlı reçelleri, sakız aromalı kahveyi, kapı süsleri ve deniz kabuğundan süs oyuncaklarını tercih edebilirsiniz.