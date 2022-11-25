Alaçatı Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Alaçatı’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Alaçatı gezilecek yerler hakkında pek çok bilgi mevcuttur. Alaçatı'da gezilecek yerler, gezi öncesinde bir rehber şeklinde not edilebilir ve yapılmak istenen tatili daha keyifli kılabilir. Ayrıca deniz, kum, güneş, sahil ve doğadan kısa bir süre ayrılarak Alaçatı merkezde nereler gezilir hakkında bilgi toplamak isteyen gezginler, Alaçatı kaç günde gezilir sorusunu da sürekli şekilde araştırmaktadır. Pek çok tatil, eğlence, alışveriş ve iş imkanını barındıran Alaçatı'da ne yapılır? Dilerseniz, Alaçatı'da gezilecek sokaklar hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Alaçatı Gezilecek Yerler

Ege Bölgesi içerisinde konumlanmış olan İzmir kentinin Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı oldukça mühim bir kasabadır. Alaçatı, gerek coğrafi konumundan ötürü, gerekse kültürel ve tarihsel sürecine bağlı olarak geçirdiği değişim sebebi ile; vazgeçilmez tatil beldeleri arasında en önemlilerinden bir tanesi olmayı başarmıştır. Bu sebeplere bağlı olarak keyifli ve unutulmaz bir tatil-seyahat planlamak isteyen kişilerin uğrak noktalarından biri de Alaçatı olmaktadır. Alaçatı'da gezilecek yerler ise şu şekilde sıralanabilir;

Alaçatı Sokakları

Hacımemiş Mahallesi

Kemalpaşa Caddesi

Alaçatı Port

Alaçatı Evleri

Pazaryeri Camii – Ayios Konstantinos Kilisesi

Alaçatı Yel Değirmenleri

Delikli Koy

Ilıca Plajı

Kleopatra Koyu

Çark Plajı

Alaçatı Antikacılar Çarşısı

Kirli Çıkı Sanat Galerisi

Alaçatı Taş Evleri

Alaçatı Çarşı

Çeşme Kalesi

Şifne Termal Kaplıcaları

Aya Yorgi Koyu

Germiyan Köyü

Yazın ve Kışın Alaçatı'da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Alaçatı genel olarak yazın tercih edilen ve tercih edilmesi gereken bir lokasyon olarak bilinse de; özellikle kalabalıktan uzak ve farklı bir atmosferin içerisinde vakit geçirmek isteyen kişiler için kış aylarında da tercih edilebilecek olan bir kasabadır. Kışın Alaçatı'da köy meydanlarında gezintiler, sessiz ve sakin bir şekilde dinlenmek, tertemiz havayı solumak ve senenin tüm yorgunluğunu atmak için oldukça iyi bir fırsat olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra; birer anı ve hatıra birikimi yapmak isteyen kişiler için fotoğraf çekilebilecek pek çok güzel ve keyifli arka plan olanağını da Alaçatı sağlamaktadır. Yazın ve kışın Alaçatı'da gezilecek yerler ve fotoğraf çekilecek lokasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

-Yazın

Alaçatı Port

Alaçatı Taş Evleri

Alaçatı Yel Değirmenleri

Kleopatra Plajı

Aya Yorgi Plajı

Delikli Koyu

Alaçatı Marina

Yumru Koyu

-Kışın

Hacımemiş Mahallesi

Alaçatı Taş Evleri

Alaçatı Çarşı

Alaçatı Yel Değirmenleri

Alaçatı Takı Çarşısı

Kemalpaşa Caddesi

Pazar Yeri Camii

Alaçatı Pazarı

Alaçatı Merkezde Ne Yapılır?

Deniz, kum ve güneş üçlüsünü deneyimlemenin dışında Alaçatı merkezde de yapılabilecek pek çok seçenek bulunmaktadır. Alaçatı merkezde, Alaçatı antikacı dükkanları gezilebilir, Cumartesi günleri kurulan Alaçatı pazarı gezilebilir ve alışveriş yapılabilir, sörf yapan kişiler kıyıdan seyredilebilir, Alaçatı merkezinde bulunan sokaklarda oturup kahveler yudumlanabilir, Alaçatı port içerisinde restorantlarda oturabilir ve yemekler yenilebilir ve Alaçatı'nın her sokağından hediyelik eşyalar alınabilir.