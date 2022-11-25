Alaçatı Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Alaçatı’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Alaçatı gezilecek yerler hakkında pek çok bilgi mevcuttur. Alaçatı'da gezilecek yerler, gezi öncesinde bir rehber şeklinde not edilebilir ve yapılmak istenen tatili daha keyifli kılabilir. Ayrıca deniz, kum, güneş, sahil ve doğadan kısa bir süre ayrılarak Alaçatı merkezde nereler gezilir hakkında bilgi toplamak isteyen gezginler, Alaçatı kaç günde gezilir sorusunu da sürekli şekilde araştırmaktadır. Pek çok tatil, eğlence, alışveriş ve iş imkanını barındıran Alaçatı'da ne yapılır? Dilerseniz, Alaçatı'da gezilecek sokaklar hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...
Ege Bölgesi içerisinde konumlanmış olan İzmir kentinin Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı oldukça mühim bir kasabadır. Alaçatı, gerek coğrafi konumundan ötürü, gerekse kültürel ve tarihsel sürecine bağlı olarak geçirdiği değişim sebebi ile; vazgeçilmez tatil beldeleri arasında en önemlilerinden bir tanesi olmayı başarmıştır. Bu sebeplere bağlı olarak keyifli ve unutulmaz bir tatil-seyahat planlamak isteyen kişilerin uğrak noktalarından biri de Alaçatı olmaktadır. Alaçatı'da gezilecek yerler ise şu şekilde sıralanabilir;
Alaçatı Sokakları
Hacımemiş Mahallesi
Kemalpaşa Caddesi
Alaçatı Port
Alaçatı Evleri
Pazaryeri Camii – Ayios Konstantinos Kilisesi
Alaçatı Yel Değirmenleri
Delikli Koy
Ilıca Plajı
Kleopatra Koyu
Çark Plajı
Alaçatı Antikacılar Çarşısı
Kirli Çıkı Sanat Galerisi
Alaçatı Taş Evleri
Alaçatı Çarşı
Çeşme Kalesi
Şifne Termal Kaplıcaları
Aya Yorgi Koyu
Germiyan Köyü
Alaçatı genel olarak yazın tercih edilen ve tercih edilmesi gereken bir lokasyon olarak bilinse de; özellikle kalabalıktan uzak ve farklı bir atmosferin içerisinde vakit geçirmek isteyen kişiler için kış aylarında da tercih edilebilecek olan bir kasabadır. Kışın Alaçatı'da köy meydanlarında gezintiler, sessiz ve sakin bir şekilde dinlenmek, tertemiz havayı solumak ve senenin tüm yorgunluğunu atmak için oldukça iyi bir fırsat olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra; birer anı ve hatıra birikimi yapmak isteyen kişiler için fotoğraf çekilebilecek pek çok güzel ve keyifli arka plan olanağını da Alaçatı sağlamaktadır. Yazın ve kışın Alaçatı'da gezilecek yerler ve fotoğraf çekilecek lokasyonlar şu şekilde sıralanabilir;
-Yazın
Alaçatı Port
Alaçatı Taş Evleri
Alaçatı Yel Değirmenleri
Kleopatra Plajı
Aya Yorgi Plajı
Delikli Koyu
Alaçatı Marina
Yumru Koyu
-Kışın
Hacımemiş Mahallesi
Alaçatı Taş Evleri
Alaçatı Çarşı
Alaçatı Yel Değirmenleri
Alaçatı Takı Çarşısı
Kemalpaşa Caddesi
Pazar Yeri Camii
Alaçatı Pazarı
Deniz, kum ve güneş üçlüsünü deneyimlemenin dışında Alaçatı merkezde de yapılabilecek pek çok seçenek bulunmaktadır. Alaçatı merkezde, Alaçatı antikacı dükkanları gezilebilir, Cumartesi günleri kurulan Alaçatı pazarı gezilebilir ve alışveriş yapılabilir, sörf yapan kişiler kıyıdan seyredilebilir, Alaçatı merkezinde bulunan sokaklarda oturup kahveler yudumlanabilir, Alaçatı port içerisinde restorantlarda oturabilir ve yemekler yenilebilir ve Alaçatı'nın her sokağından hediyelik eşyalar alınabilir.