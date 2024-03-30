Alan, son mitingini Karaelmas’ta yaptı

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim çalışması kampanyasında son mitingini Karaelmas Mahallesi'nde yaptı. Karaelmas halkı Ömer Selim Alan'ı havai fişek ve konfetiler ile karşıladı.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde yapılan mitinge Milliyetçi Hareket Partisi MHP MYK Üyesi Murat Kotra, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak il Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Merkez ilçe Başkanı Çağatay İpekçi, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve Belediye meclis üyeleri katıldı.

ALAN: KARAELMAS BANA EMANET

Karaelmas bana emanet diyerek oy ve destek isteyen Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Ömer Selim Alan, "Ben 2019'da yine geldim buraya değil mi? Şurada konuşmuştuk. Yine son mitingimizdi. O zaman farklı, şimdi çok farklıyız. O zaman sadece partimizin adayıydım. Ama şimdi daha güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partimizin bilge lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Cumhur İttifakı aday olarak karşınızdayım. Ailemiz genişledi. Ülkücü milliyetçi kardeşlerimiz de bizlere güç verdi.

O zaman sadece hayallerimiz vardı. Projelerimizi açıklamıştık. Yaptığımız bir hizmet, ürettiğimiz bir eser yoktu. Ama bizim Cumhurbaşkanımız ne diyor her zaman? Hizmet ve eser siyaseti diyor. Hamdolsun şimdi karşınızda hizmetleri ve eserleri yapmış olmanın gururuyla, özgüveniyle varız.

ALAN: YIKILAMAZ DENEN TABULARI YIKTIK

Yapılamaz denen işleri yaptık. Açılamaz denen engelleri açtık. Yıkılamaz denen tabuları yıktık. Ve hepsini sizlerle beraber yaptık. Demin il başkanım söyledi. Gençler siz herhalde beni konuştum bileceksiniz. Birileri dedi ki bir Nisan'da Selim Alan'a şaka yapacağız. Bir Nisan'da onlara şaka yapmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? 19 mahalleyi beraber gezdik. 2019'da aynı il başkanımızın dediği gibi insanlarımız ne dedi? Başkanım hiçbir şey istemiyoruz. Sadece 19 mahallemize yol istiyoruz dediler. Niye? Ne yazık bizden önceki on yıl bir tane hizmet olmadan geçti. Hizmeti bize unutturdular. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat destekleriyle, bakanlarımıza verdiği talimatlarıyla gittik, kopardık, aldık, geldik. Kim için gittik? Sizin için gittik. Kim için aldık, kopardık, geldik? Bizim için, Zonguldak'ımız için, yarınlarımız için aldık, geldik. 2024'den sonra daha fazlasını yapacağız inşallah.

Karaelmas'ta AK Parti 31 Mart'ta inşallah gene sandıklardan birinci parti çıkacak. Rekor oyla çıkacağız. Ben de size buradan bir söz vereyim. Karaelmas'ın meclis üyesi de benim. Belediye başkanı da benim. Evladı da benim. Karaelmas bana emanet. Emeklerimiz zayi olmadı. Başta kadınlarımız olmak üzere, gençlerimiz olmak üzere, bize inananlar, güvenenler olmak üzere ne yaptık? 2019'da ipi göğüsledik. Ben yine en çok kadınlarımıza güveniyorum. En çok gençlerimize güveniyorum. En çok hizmet isteyen Karaelmas'taki hemşehrilerime ve Zonguldak'ıma güveniyorum. Memleketime güveniyorum. Benim insanım en iyisini hak ediyor. Biz Cumhuriyet'in ilk vilayetiyiz. Karaelmas'la var olmuş bir şehiriz. Rabbim doğalgazı nasip etti. İnşallah Türkiye yüzyılı şehirlerinde enerji başkenti olmaya adayız.

Zonguldak'ta hiçbir belediye başkanı iki kere üst üste seçim alamamış. İkinci kere seçimi alıp Zonguldak'a Büyükşehir Belediyesi yapmaya hazır mıyız? Ömer Selim Alan'ı Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız. Allah nasip ederse önümüzde iki yol olacak. Ya hizmetlerle dolu yeni Zonguldak'a hep birlikte yeni Zonguldak diyerek çıktığımız yolu seçip hep beraber kazanacağız. Ya da ne yazık ki eski Zonguldak'a dönüp patinaj yaparak takım tutar gibi siyaset yaparak hep beraber kaybedeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Murat Kotra, "Biz biriz, beraberiz, Cumhur İttifakı'yız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Ömer Selim Alan gerisi yalan" diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Murat Kotra, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız Ömer Selim Alan'a destek istedi.