Alanında bir ilk! Muğla’da çağdaş infaz sistemi! Yükümlüler turizm sektöründe çalışacak

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı olarak cezalarını infaz etmekte olan yükümlüleri, TT oteller grubu grubunda bağlı otellerde çeşitli iş kollarında çalışarak cezalarına infaz etmelerine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Alanında ilk olan protokol kapsamında yükümlülerin turizm sektöründe çalışarak cezalarının infaz edilmesi sağlanacak. Yükümlüler, protokolde belirtilen otellerde çalışarak hem meslek öğrenecek, hem de çağdaş infaz sistemine uygun şekilde cezalarını infaz edecek. Yükümlüler, turizm sektöründe deneyim kazanarak hem çağdaş infaz sistemine uygun şekilde cezalarını tamamlayacak hem de iş gücü açısından sektöre katkı sağlayacak. Projeyle yükümlülerin topluma kazandırılmasına ve toplumsal uyum süreçlerine önemli bir katkı sağlamayı hedefleniyor. Aynı zamanda turizm sektöründe yaşanan iş gücü ihtiyacını da bir ölçüde karşılamayı amaçlayan bu işbirliği, ülke genelindeki denetimli serbestlik uygulamalarına örnek teşkil etmesi açısından büyük önem taşıyor.