Alanında uzman akademisyenler Erzincan’da depremi konuştu

Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ve alanlarında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı program 1992 Erzincan depreminde ve 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Erzincan Kent Konseyi dönem başkanı Yazar hikmet Köksal'ın açılış konuşması ile başlayan programda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı günün önemine dair birer konuşma yaptılar.

Protokol konuşmalarının ardından Modatörlüğünü Levent Baydaş'ın yaptığı "Deprem ve Yaşamak" konulu panelin konukları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitü müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Acil Tıp Uzmanı, Afet ve Acil Tıp Derneği başkanı Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik ve Acil Tıp Uzmanı, Akut kurucu başkanı Doç. Dr. Mustafa Feridun Çelikmen sunumlarını gerçekleştirdiler.

BİNALARIN DEPREME DAYANIKLI OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ

İlk olarak sunumunu yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitü müdürü Prof. Dr. Şevket Özden konuşmasına Kahramanmaraş merkezli iki depremin yüzyılın afeti olduğunu ifade ederek 1992 Erzincan depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Özden konuşmasında; Türkiye bir deprem ülkesi, hem felaketi yaşayan bölge hem de ülkemizin büyük bölümü halen büyük deprem riski ile karşı karşıya. Sürekli aynı felaketleri yaşamamak için yapıların depreme dayanıklı olması veya o hale gelmesi son derece önemli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN KALİTELİ SAĞLIK ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE SAHİP

Türkiye'nin dünyanın en kaliteli sağlık arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, "Afet bölgesinde en başarılı kurum çalışanlarından biriside sağlıkçılardı. 1999'dan beri herkes kendi üzerine düşen görevi yapsın diye yola çıktık. 1999 bizim için bir milattı. Milat bitmiyor şimdi tekrar yeni bir milada başlıyoruz. Dedik ki binalarınız güçlensin. Bizde kendi kurtarma, sağlık ekiplerimizi oluşturalım. Şuanda iddia ediyorum dünyanın en kaliteli sağlık arama kurtarma ekiplerine sahibiz. Biz UMKE'yi Japonya'dan örnek alarak kurduk ondan daha tecrübeli hale geldik. Ama sıkıntımız şurada binalar. Yani biz insanlar aldığımız, tedavi ettiğimiz hastanelerimizin sağlam olması gerekiyor. En önemlisi bu. Hastaneler, binalar yıkılırsa şansımız azalıyor. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da hemen hemen her yerde Türkiye'nin her yerinden hekim, sağlık ekiplerimiz aktı deprem bölgesine. Dolayısıyla hekim grubu olarak tecrübeye sahibiz. Özellikle ben yöneticilerimizden rica ediyorum. Hastane ve okullar bizim için çok önemli. Hastane binalarımızın çok sağlam olması lazım." dedi.

Erzincan'da bir deprem olsa biz İstanbul'da çok sayıda ekibimiz olduğu halde size yetişemeyeceğiz. Burada 1999 sonrası yaptığımız Mahalle Afet Gönüllüleri gibi, aslında her kesimin hafif arama kurtarma ekiplerini mahallelerinde oluşturulması gerekiyor. Çünkü görüyoruz ki ilk 24 saatte birbirimizi kurtaracağız. Bizi kimse kurtarmaya gelmeyecek. Komşu komşuyu kurtaracak. Mutlaka buralarda da böyle örgütlenmenin olması gerektiğini öneriyorum. Tüm Türkiye için öneriyorum bunu. Buna ilaveten sağlık konusunda da halkımızın ilkyardım bilgisi son derece düşük. Afetlerde de nu daha belirgin hale geliyor. Halkımızın ilkyardım bilgisini ilkokuldan başlayarak tüm eğitim düzeyinde topyekun bir seferberliğe gitmesi gerekiyor. Temel ilkyardım bilgisi, temel arama kurtarma bilgisi halkımıza öğretmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Topyekun bizim bir afet, deprem seferberliğine girmemiz gerekiyor. Olabilecek büyük depremlere daha hazırlıklı hale geliriz." şeklinde konuştu.

İNŞAATLARDA DERE KUMU KULLANILMASINI DA DOĞRU BULMUYORUM

Acil Tıp Uzmanı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucu Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen, çok radikal kararlar alınıp, yarın deprem olacakmış gibi adımlar atılmazsa İstanbul'un durumunun kötü olduğunu belirtti. Çelikmen ayrıca, "Erzincan'da oturan herkes yerin 7 bin metre, 7 kilometre altına giden minimum bir yarığın üzerinde, kırığın üzerinde yaşadığını bilecek" ifadelerini kullandı.

Ovaya kurulan Erzincan'ın zemininin oldukça riskli olduğunu, inşaatlarda dere kumu kullanılmasını da doğru bulmadığını belirten AKUT Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, "Erzincan için de şunları söyleyeyim. Erzincan'da oturan herkes yerin 7 bin metre 7 kilometre altına giden minimum bir yarığın üzerinde kırığın üzerinde yaşadığını bilecek. Özellikle ova kesiminde tektonik oluşum zamanlarında bu hareketlenme sonucunda toprak o kadar verimli hale gelmiş ki aynı Amik Ovası gibi. Deprem olduğu zaman da işte bu hale geliyor. Buraya yapılan her binanın, her atılan betonarmenin, çadır dışında her yapının çok iyi denetlenmesi lazım. Çok iyi yapanlar tarafından işlenmesi lazım. Yarın burada çoluk çocuğum, konum komşum sattıysa binayı eğer kimse alan bunların mezar olacağını kafasına kazıması lazım. Yoksa baştan kaybederiz. Arama kurtarma yaraya sadece merhem. Erzincan için de geçerli. Benim gördüğüm şu. Ova olan her yerde on kere düşünmek lazım bina yaparken. Mümkün ise yamaçlara çıkmak lazım. Bunu niye söylüyorum. Hatay'da kenar mahalleleri de gezdik. Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nin kenarında taş taşın üstünde kalmamış ama yukarılarda çok daha mütevazi çok daha eski evler duruyor, çatlak yok. Kayalık zeminler olduğu için. Erzincan için de güvenli kenarlara yükselmek lazım. Fay hattından uzakta. Ovaya mümkün oldukça az bina yapmak lazım. Çünkü yine örnek vereyim Malatya'da Yeşilyurt'ta villalar bir iki kat gidin görün yerle bir olmuş durumda. Siz binada ödün verirseniz yapı standartlarında, denetlemezseniz, zemini kötü seçerseniz hiçbir şansımız yok yani" ifadelerine yer verdi.

Erzincan İl Müftülük Konferans salonunda düzenlenen panele; Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kent Konseyi Başkanı Gazeteci Yazar Hikmet Köksal, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.