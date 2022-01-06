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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Alanya 5.3’lük sarsıntıyla uyandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya 5.3’lük sarsıntıyla uyandı
Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında dün 06.21'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 39.52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56.92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Kısa süreli panik yaşayan halkımıza belediye hoparlöründen sakin olmalarını, paniğe gerek olmadığını duyurduk" derken Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" diye konuştu. Vatandaşlardan Mahir Yıldız da o anları 'Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık. Panikle çocuğun odasına koştum. Mahallede de büyük bir gürültü oldu" sözleriyle anlattı.

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Alanya 5.3’lük sarsıntıyla uyandı
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