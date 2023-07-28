Alanya Arkeoloji Müzesi Nerede? Alanya Arkeoloji Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Damlataş Mağarası'na çok yakın bir konumda bulunan Alanya Arkeoloji Müzesi nerede diyenlerin, Antalya'nın en gözde tatil beldelerinden biri olan Alanya'da olduğunu bilmesi gerekir. Alanya Arkeoloji Müzesi'ne nasıl gidilir öğrenmek isteyenler, çeşitli navigasyon uygulamalarından da yardım alabilir. Ücretsiz giriş yapmak veya indirimlerden faydalanmak için Alanya Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar ve Müze Kart geçiyor mu sorusuna yanıt aranmalıdır.

Alanya Arkeoloji Müzesi Nerededir?

İçinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden taşınan birçok tarihi eserin yer aldığı Alanya Arkeoloji Müzesi, isminden de anlaşılacağı üzere Antalya'ya bağlı Alanya ilçesindedir. Müzede, Tunç Çağı'na, Urartulara, Friglere ve Lidyalılara ait eserler sergilenmektedir. İlk olarak 1967 yılında hizmete sunulmuş ve daha sonra bölgede yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserler ile de çeşitlilik artırılmıştır. Hem arkeoloji hem de etnografya bölümlerine sahiptir. Tarihi eserlere ek olarak, yörenin kültürünü yansıtan çok sayıda geleneksel obje de sergilenmektedir. Bu müzeye girmek için ödenmesi gereken ücret ise 20 TL'dir. Her ildeki müzelerde olduğu gibi burada da MüzeKart ile giriş yapılabilir.

Alanya Arkeoloji Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Şehrin yerlileri ve turistler, ister toplu taşıma veya taksi ister özel araçla rahatlıkla bu müzeye ulaşabilir. 1 ve 50 Alanya-Konaklı otobüs hatları, müzenin yakınından geçer. Alanya Arkeoloji Müzesi'ne şehir dışından gidecek olanlar ise uçak ve şehirlerarası otobüs hatlarını tercih edebilir. Antalya Havalimanı ile müze arasındaki mesafe ortalama 130 kilometredir ve aşağı yukarı 2 saatlik bir yolculuk ile tamamlamak mümkündür. Havalimanına iniş yaptıktan sonra özel araç kiralanabilir veya taksiye binilebilir. Müze, 100. Yıl Atatürk Parkı'na ve Damlataş Mağarası'na son derece yakın bir mesafededir. Ayrıca Cleopatra Plajı'na yakın olmasından dolayı pek çok turistin ziyaret ettiği bir müzedir.