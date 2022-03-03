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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:12 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:21

Alanya Belediye Başkan Yücel hasar tespit çalışmalarına katıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediye Başkan Yücel hasar tespit çalışmalarına katıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gece saatlerinde Türkler Mahallesi’nde çıkan hortumdan zarar gören eğitim camiası ile üreticileri ziyaret etti. Hasar tespit çalışmalarına da katılan Başkan Yücel, “Yaralarımızı yine birlikte saracağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gece saatlerinde Türkler Mahallesi'nde çıkan hortumdan zarar görenleri ziyaret etti.

Başkan Yücel'e ziyarette Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da eşlik ettiler.

Ziyaretlerde oluşan zarar hakkında bilgiler alan Başkan Yücel, "Dün gece Alanya'mızda yaşanan aşırı yağış ve kuvvetli fırtınadan en çok etkilenen Türkler Mahallemizdeydik. Fırtınada zarar gören Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ettik. Öğrenci ve öğretmenlerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Ardından bölgede seraları, araçları ve evleri afetten zarar gören üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarına katıldık. Alanya'mızdaki afetten etkilenen bütün hemşehrilerime büyük geçmiş olsun. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması oldu. Yaralarımızı yine birlikte saracağız" diye konuştu.

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Alanya Belediye Başkan Yücel hasar tespit çalışmalarına katıldı
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