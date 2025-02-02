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Giriş Tarihi: 2.2.2025 20:39 Son Güncelleme: 2.2.2025 20:56

Alanya EAH acı günü! Prof. Dr. Taştan hayatını kaybetti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Prof. Dr. Kenan Taştan, Gaziantep'te geçirdiği bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya EAH acı günü! Prof. Dr. Taştan hayatını kaybetti

TIP doktoru ve yazar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı olan başarılı akademisyen Prof. Dr. Kenan Taştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Kliniğinde başarılı işlere imza atan Prof. Taştan, Gaziantep Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde bypass ameliyatı geçiren ve akciğerinde de sönme olan Taştan durumunun ağırlaşması sebebiyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini ve sağlık camiasını yasa boğan vefat sonrası ALKÜ bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Acı Kaybımız! Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Taştan, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Üniversitemiz ve tıp camiasına büyük katkıları olan hocamıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Alanya EAH acı günü! Prof. Dr. Taştan hayatını kaybetti
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