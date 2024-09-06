Haberler Yaşam Haberleri Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi personeli Sinan Aktaş’ı son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 6.9.2024 14:30 Son Güncelleme: 6.9.2024 14:57

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi personeli Sinan Aktaş’ı son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın kardeşi olan sağlık memuru Sinan Aktaş’ın evinde yaşamını kaybetmişti. Sinan Aktaş görev yaptığı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde ki arkadaşları Aktaş için tören düzenlenerek dua edilerek helallik istendi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi personeli Sinan Aktaş’ı son yolculuğuna uğurladı

Antalya'nın Alanya İlçesinde evinde ölü bulunan sağlık memuru Sinan Aktaş için meslektaşları anma töreni düzenledi. 9 yıldır Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Sinan Aktaş'ın ani ölümü mesai arkadaşlarını ve sağlık camiasını yasa boğdu. Son vazifelerini yapmak isteyen mesai arkadaşları, meslektaşları Aktaş için hastanenin konferans salonunda bir anma töreni düzenledi.

Törende dua edildi ve helallik istendi. Toplanan kalabalık, helallik istendiği sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Anma töreninde konuşan Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ali Gök, "Birçok başarılı işte görev yapan meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Herkes tarafından sevilen başarılı bir meslektaşımızı kaybettik. Kıymetli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

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Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi personeli Sinan Aktaş’ı son yolculuğuna uğurladı
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