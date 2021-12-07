Alanya Kaymakamı Ürkmezer, başarılı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti

Alanya Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşliğinde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) 2021 Yılı Döngüsü, Erasmus ve E-Twinning konularında başarı göstermiş öğretmen ve okul idarecilerine başarı belgelerini verdi.

ÖĞRETMENLERİ TEBRİK ETTİ



Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen programda öğretmenlere hitap eden Kaymakam Ürkmezer, eğitim öğretim camiasında ülke ve öğrenciler için gayret ve başarı gösteren öğretmenleri tebrik etti. Ürkmezer, "Yaptığınız çalışmaların diğer öğretmenlerimize örnek olmasını diliyorum. Çalışma azmi ve üstün gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.