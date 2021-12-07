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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:44

Alanya Kaymakamı Ürkmezer, başarılı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kaymakamı Ürkmezer, başarılı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti

Antalya'nın Alanya İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer görevlerinde başarı gösteren öğretmenlere başarı belgesi verdi.

Alanya Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz eşliğinde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) 2021 Yılı Döngüsü, Erasmus ve E-Twinning konularında başarı göstermiş öğretmen ve okul idarecilerine başarı belgelerini verdi.

ÖĞRETMENLERİ TEBRİK ETTİ

Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen programda öğretmenlere hitap eden Kaymakam Ürkmezer, eğitim öğretim camiasında ülke ve öğrenciler için gayret ve başarı gösteren öğretmenleri tebrik etti. Ürkmezer, "Yaptığınız çalışmaların diğer öğretmenlerimize örnek olmasını diliyorum. Çalışma azmi ve üstün gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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Alanya Kaymakamı Ürkmezer, başarılı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti
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