Alanya Kaymakamı’ndan Cezaevindeki jandarma personeline teşekkür belgesi

Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında gerçekleştirilen programda, Kaymakam Ürkmezer, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Serkan Kozan'dan tabur komutanlığının durum ve işleyişi ile ilgili bilgi aldı. Programda, Kaymakam Ürkmezer, özverili çalışarak görevlerinde başarı gösteren cezaevi jandarma personeline başarı belgelerini verdi. Kaymakam Ürkmezer, cezaevinin güvenliği için gayretli çalışmalarından dolayı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personeline teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.