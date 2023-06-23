Haberler Yaşam Haberleri Alanya LGS’de 6 Türkiye birincisi çıkardı
Giriş Tarihi: 23.6.2023 18:59 Son Güncelleme: 23.6.2023 19:13

Alanya LGS’de 6 Türkiye birincisi çıkardı

Antalya'nın  Alanya İlçesinde 4 Haziran Pazar günü düzenlenen ve 4 bin 785 öğrencinin katıldığı LGS sonucu açıklandı. Sınav sonucuna göre Alanya 6 Türkiye birincisi çıkardı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya LGS’de 6 Türkiye birincisi çıkardı

Alanya'da 4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) toplam 68 okulda 290 salonda 4 bin 785 öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmişti. LGS'ye giren adaylara Türkçe'den 20, inkılap tarihinden 10, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10, yabancı dilden 10, matematik ve fen bilimlerinden 20'şer soru sorulmuştu. LGS sonuçları bugün açıklandı. Buna göre Alanya'dan 6 aday tüm soruları doğru cevaplayarak 6 Türkiye birincisi çıkardı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "LGS sonuçları açıklandı. 6 Türkiye birincimiz tescillendi" dedi.

Tüm soruları doğru cevaplayan öğrenciler ile okulları şöyle:

Zeynep Afra Yılmaz (Barbaros Azakoğlu Ortaokulu)

Sevde Betül Tepe (Barbaros Azakoğlu Ortaokulu)

Fatih Kerem Cinas (Hamit Özçelik Ortaokulu)

Buğlem Pişkin (Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu)

Artem Kasaiani (Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji Ortaokulu)

Pınar Akdemir (TED Alanya Koleji Ortaokulu)

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları açıklandı! MEB son dakika duyurdu | 2023 LGS sorgulama ekranı | TIKLA-ÖĞREN
Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
İyi Parti'de bir istifa daha! Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu! İşte o anlar;
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Son dakika haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya LGS’de 6 Türkiye birincisi çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA