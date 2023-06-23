Alanya LGS’de 6 Türkiye birincisi çıkardı

Alanya'da 4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) toplam 68 okulda 290 salonda 4 bin 785 öğrenci katılımıyla gerçekleştirilmişti. LGS'ye giren adaylara Türkçe'den 20, inkılap tarihinden 10, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10, yabancı dilden 10, matematik ve fen bilimlerinden 20'şer soru sorulmuştu. LGS sonuçları bugün açıklandı. Buna göre Alanya'dan 6 aday tüm soruları doğru cevaplayarak 6 Türkiye birincisi çıkardı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "LGS sonuçları açıklandı. 6 Türkiye birincimiz tescillendi" dedi.

Tüm soruları doğru cevaplayan öğrenciler ile okulları şöyle:

Zeynep Afra Yılmaz (Barbaros Azakoğlu Ortaokulu)

Sevde Betül Tepe (Barbaros Azakoğlu Ortaokulu)

Fatih Kerem Cinas (Hamit Özçelik Ortaokulu)

Buğlem Pişkin (Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu)

Artem Kasaiani (Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji Ortaokulu)

Pınar Akdemir (TED Alanya Koleji Ortaokulu)