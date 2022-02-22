Alanya Nikah Dairesi’nde ‘22.02. 2022’ yoğunluğu: 32 çift nikahlandı

Alanya'da da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen çiftler ilçede yoğunluk oluşturdu.

Alanya Nikah Dairesi aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyenlerle doldu taştı. Alanya'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyen 32 çiftin tercihi 22 Şubat oldu. Alanya Nikah Dairesi'ndeki nikahlarında çiftleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yalnız bırakmadı. Belediye nikah memurunun nikahlarını kıymasının ardından Başkan Yücel, çiftlere aile cüzdanlarını vererek mutluluklar diledi. Başkan Yücel, "Bu yılın özel tarihi 22.02.2022'de 32 çiftimiz nikah dairemizde mutluluğa bir ömür boyu 'evet' dedi. Biz de onları bu özel günde yalnız bırakmadık ve mutluluklarına şahitlik ettik. Bütün çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" diye konuştu.