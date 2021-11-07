İtfaiye merdiveniyle tombala baskını

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi Gazanfer Bilgi Caddesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir işyerinin üst katına baskın düzenledi. İçeride bulunan şahıslar kapıyı açmayınca ekipler Alanya İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla içeriye giren ekipler içeride 30 şahıs olduğunu gördü.

Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını

Mekan içerisinde arama yapan ekipler merdiven boşluğuna saklanmış olan 1 adet tombala makinesi, 90 adet pinpon topu, 125 adet tombala kartı, 1 adet hava üfleme makinesi, 2000 adet plastik pul, 5 adet üzerinde sayılar olan tombala koçanı ve masaların üstünde bulunan 2 adet büyük ekran televizyon bularak el koydu. İşletme belgesi bulunmayan işyeri Alanya Belediye Zabıtası tarafından mühürlenirken, işyerinin işletmecisi olan A.E. isimli şahsa 'Kumar oynanması için yer temini sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan 29 şahsa ise polis ekipleri tarafından 38 bin 744 TL idari para cezası kesildi.