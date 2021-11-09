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Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:30

Alanya şehidini dualarla andı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya şehidini dualarla andı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan Topcu Er Yusuf Önder'i şehadetinin 3.sene-i devriyesinde oukunan mevlid-i şerife dualarla anıldı.

9 Kasım 2018 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde gece atış yapıldığı sırada Şehit olan Topçu Er Yusuf Önder'in şehadetinin 3.sene-i devriyesi Alanya Garnizon Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi, yakınları. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda Topçu Er Yusuf Önder ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

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Alanya şehidini dualarla andı
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