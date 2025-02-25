Alanya’da 1 haftada 7 hırsızlık olayına karıştı! Kur’an’ı bile çalmış!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçede bir hafta içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan M.T. isimli şahıs ekiplerin yaptığı kamera incelemeleri ve olay yeri ekiplerinin parmak izi çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 16 suç kaydı bulunan şahıs çaldığı 2 bisiklet, 2 televizyon, 1 uydu alıcısı, 1 modem, 1 laptop, 1 monitör, 1 çanta, 3 telefon, 1 tablet ve 1 Kur'an-ı Kerim ile yakalandı. Şahsın çalıp sattığı ürünler karşılığında elde ettiği paraya da ekipler tarafından el konuldu. M.T. işlemleri yapılmak Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.