Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da 1 haftada 7 hırsızlık olayına karıştı! Kur’an’ı bile çalmış!
Giriş Tarihi: 25.2.2025 15:50 Son Güncelleme: 25.2.2025 17:58

Alanya’da 1 haftada 7 hırsızlık olayına karıştı! Kur’an’ı bile çalmış!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından 1 hafta içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 1 haftada 7 hırsızlık olayına karıştı! Kur’an’ı bile çalmış!

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçede bir hafta içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan M.T. isimli şahıs ekiplerin yaptığı kamera incelemeleri ve olay yeri ekiplerinin parmak izi çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 16 suç kaydı bulunan şahıs çaldığı 2 bisiklet, 2 televizyon, 1 uydu alıcısı, 1 modem, 1 laptop, 1 monitör, 1 çanta, 3 telefon, 1 tablet ve 1 Kur'an-ı Kerim ile yakalandı. Şahsın çalıp sattığı ürünler karşılığında elde ettiği paraya da ekipler tarafından el konuldu. M.T. işlemleri yapılmak Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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Alanya’da 1 haftada 7 hırsızlık olayına karıştı! Kur’an’ı bile çalmış!
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