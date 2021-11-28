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Giriş Tarihi: 28.11.2021 18:53

Alanya'da 1 kişinin öldüğü domuz avı şüphelileri serbest kaldı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 1 kişinin öldüğü domuz avı şüphelileri serbest kaldı

Alanya’da domuz avında av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen Nuri Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü savcılık talimatıyla, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay Alanya İlçesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında köy yolunda meydana geldi. Arkadaşları M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş ile domuz avına çıkan Nuri Demirel, bir arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yere yığıldı.. Demirel'in vurulduğunu fark eden av arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirel'e yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Nuri Demirel'i hangi arkadaşının vurduğunu belirlemek için M.A.D., B.K., M.S., H.K ve Y.Ş'yi gözaltına aldı. Demirel'in cansız bedeni savcı talimatının ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri karakoldaki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliyi bugün sabah adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Y.Ş , M.A.D. ve M.Ş. Savcılık tarafından serbest kaldı. H.K. ve B.K. isimli şahıslar ise Alanya Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Alanya'da 1 kişinin öldüğü domuz avı şüphelileri serbest kaldı
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