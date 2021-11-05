Alanya’da 100 bin TL’lik avokado hırsızlığında 3 tutuklama

Alanya'nın Konaklı ve Toslak mahallerindeki 6 ayrı bahçeden toplam piyasa değeri 100 bin TL olan 15 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığının ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin İ.S. (23), M.Ç. (23), A.A. (20), ve H. K. (17) olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri Konaklı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.S. (23), M.Ç. (23) ve A.A. (20), sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 17 yaşındaki şüpheli H.K. ise serbest bırakıldı.