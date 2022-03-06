Alanya’da 100 yıllık taş ev yandı

Alanya İlçesi Elikesik Mahallesinde meydana gelen yangında S.G.'ye (62) ait 100 yıllık taş ev alev alev yandı. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri evi kısa sürede söndürdü. Tamamı yanan ve taş evin alev alev yandığı ve o esnada meydana gelen patlama anı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.