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Giriş Tarihi: 6.3.2022 17:25 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:52

Alanya’da 100 yıllık taş ev yandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 100 yıllık taş ev yandı

Alanya İlçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 100 yıllık taş ev tamamen yanarak küle dönerken can kaybı ve yaralanan olmadı.

Alanya İlçesi Elikesik Mahallesinde meydana gelen yangında S.G.'ye (62) ait 100 yıllık taş ev alev alev yandı. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri evi kısa sürede söndürdü. Tamamı yanan ve taş evin alev alev yandığı ve o esnada meydana gelen patlama anı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da 100 yıllık taş ev yandı
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