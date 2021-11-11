Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:15

Alanya’da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Depoda yapılan aramada her biri bin litre olan 11 adet akaryakıt ile dolu varil, 1 adet bin litre kapasiteli yarısına kadar akaryakıt dolu varil, 7 adet 200 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon, 4 adet 50 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon olmak üzere toplamda 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 14 adet bin litre kapasiteli boş varil ve pompa düzeneği ele geçirildi. Deponun M.A'ya ait olduğu tespit eden polisler şahsı gözaltına aldı. M.A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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