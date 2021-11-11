Alanya’da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Depoda yapılan aramada her biri bin litre olan 11 adet akaryakıt ile dolu varil, 1 adet bin litre kapasiteli yarısına kadar akaryakıt dolu varil, 7 adet 200 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon, 4 adet 50 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon olmak üzere toplamda 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 14 adet bin litre kapasiteli boş varil ve pompa düzeneği ele geçirildi. Deponun M.A'ya ait olduğu tespit eden polisler şahsı gözaltına aldı. M.A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.