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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:27 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:01

Alanya'da 15 bin adet avokado çalan 4 kişi yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 15 bin adet avokado çalan 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 6 ayrı bahçeden 100 bin TL 15 bin adet avokado çalan 4 şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ayrı bahçeden toplam da piyasa değeri 100 bin TL olan 15 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'nın Konaklı ve Toslak mahallerindeki 6 ayrı bahçeden toplam da piyasa değeri 100 bin TL olan 15 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığının ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin İ. S. (23), M. Ç. (23), A. A. (20), ve H. K. (17) olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri Konaklı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hırsızlık anları ise bahçelerde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Alanya'da 15 bin adet avokado çalan 4 kişi yakalandı
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