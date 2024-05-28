Alanya’da 19 yaşındaki genç kazada öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde M.Y. (46) idaresindeki kamyonet ile Yunus Emre Uysal'ın (19) kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uysal ile yolcu olarak bulunan B.K. (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.