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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:27 Son Güncelleme: 28.5.2024 15:00

Alanya’da 19 yaşındaki genç kazada öldü

Alanya İlçesi’nde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 19 yaşındaki genç kazada öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi Çıplaklı Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde M.Y. (46) idaresindeki kamyonet ile Yunus Emre Uysal'ın (19) kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uysal ile yolcu olarak bulunan B.K. (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.K'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücü M.Y. gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da 19 yaşındaki genç kazada öldü
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